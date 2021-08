Radja Nainggolan ci ricasca. L'ex Inter, che da poche settimane si è accasato all'Anversa, torna a far parlare di sé per vicende extra-calcistiche. Dopo le polemiche legate a un video registrato la notte di Capodanno, il belga aveva ammesso: "Discoteche e alcol? Posso rinunciare a tutto, ma non sarei me stesso".



L'EPISODIO - Secondo quanto riporta il portale hln.be, il centrocampista sarebbe stato intercettato alle 4 del mattino da una pattuglia della polizia. Sottoposto all'alcol test, è risultato positivo, motivo per cui gli è stata ritirata la patente per 15 giorni.