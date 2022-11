Eden Hazard, attaccante del Belgio, ha parlato dopo la sconfitta rimediata contro il Marocco:



"Siamo davvero delusi. Volevamo qualificarci oggi agli ottavi ma ci siamo imbattuti in un ottimo Marocco, che si merita i complimenti. Noi dovremo recuperare mentalmente, riposare e dare tutto nella prossima partita, ma soprattutto capire cosa non ha funzionato oggi anche se non abbiamo fatto una partita così brutta"