Eden Hazard è rimasto sorpreso dalla nomina di Domenico Tedesco come nuovo CT del Belgio, cui ha detto addio dopo il fallimento della spedizione in Qatar: "Mi aspettavo che chiamassero Thierry Henry", ha ammesso in un'intervista a RTBF. "Capisco il processo di selezione, la voglia di chiudere il capitolo Martinez e andare avanti. Personalmente non conosco Domenico Tedesco, ne ho parlato con i 2-3 tedeschi del Real e mi hanno detto che è un bravissimo allenatore. Ha ancora un Hazard in squadra, quindi può solo fare un buon lavoro...".