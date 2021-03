Due giorni fa le condizioni di Dries Mertens hanno destato tanta preoccupazione tra i tifosi del Napoli. L'attaccante è uscito a causa di un infortunio alla spalla, ma l'allarme sembra essere rientrato. Oggi in conferenza stampa ha parlato Roberto Martinez, Ct del Belgio, proprio delle sue condizioni in vista della gara di domani contro la Bielorussia:



"Dopo la seduta di oggi capiremo se la rosa sarà in forma e se potremo schierare Mertens e Carrasco. È la prima volta che giochiamo tre partite in pochi giorni, è difficile per tutti disputare tre gare complete in un tempo così ravvicinato".