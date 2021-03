Mattia Zaccagni si sta fortemente mettendo in mostra in questa stagione. Sul centrocampista del Verona sono finiti gli occhi del Napoli che si è già messo in moto per portare il giocatore in azzurro a partire dalla prossima stagione.



Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Giuntoli ha già trovato l'accordo con la dirigenza del Verona però, prima di concludere, lo stesso Zaccagni vuole aspettare la fine della stagione perché c'è anche l'interesse del Milan, che però non ha presentato ancora un'offerta. Il ds dei partenopei è certo che alla fine sarà lui a spuntarla. Il giocatore andrebbe a guadagnare circa 1 milione di euro a stagione rispetto ai circa 500 mila attuali.