Mostafa Mohamed e Trezeguet stendono il Belgio a pochi giorni dall'inizio del Mondiale in Qatar. Nell'amichevole disputata all'Jaber Al Ahmad International Stadium, in Kuwait, l'Egitto ha infatti battuto per 2-1 i Diavoli Rossi, che accorciano con Openda. Solo panchina, durante l'intero incontro, per il fantasista del Milan Charles De Ketelaere.