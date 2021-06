Marc Wilmots, ex commissario tecnico del Belgio, parla di Romelu Lukaku, centravanti dell'Inter e dei Diavoli Rossi, prossimo avversario dell'Italia: "E' importante per il Belgio quanto lo era Muller per la Germania in termini di gol. E' migliorato enormemente negli ultimi anni sotto tutti i punti di vista, ma la sua migliore qualità è sempre quella di segnare. Fisicamente è una macchina: con lui puoi giocare in contropiede, ma anche negli spazi stretti".