Jan Vertonghen ha risposto a Kevin De Bruyne dopo la sconfitta del Belgio con il Marocco. Il centrocampista aveva detto che i Red Devils non avevano chances di vincere i Mondiali perché troppo vecchi. Ora il difensore, nel commentare il ko contro Sabiri e compagni, ha detto: 'Abbiamo giocato davvero male, soprattutto in attacco. Evidentemente siamo troppo vecchi anche lì per segnare...'.