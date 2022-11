. In realtà, non ha mai convinto nel corso di questi Mondiali. Nella sfida di debutto contro il Canada,sotto ogni punto di vista: gioco, occasioni, intensità. I 21 tiri della nazionale nordamericana forniscono una chiave di lettura interessante di questo incontro. Parlare di dominio di Davies & Co. non sarebbe per nulla riduttivo.: massimo risultato, minimo sforzo.al primo tiro in porta del suo match e si porta 3 punti a casa, fondamentali per proseguire la Coppa del Mondo., i campioni hanno faticato e la successiva partita contro il Marocco ha mostrato tutte le lacune di una generazione d’oro che sembra avviarsi al capolinea della sua avventura.– Che il clima sia tutt’altro che positivo l’avevano già dimostrato alcune dichiarazioni del giocatore simbolo del Belgio,: “Stiamo andando avanti con l’età, abbiamo perso molti giocatori chiave., è vero,, non sono forti come lo eravamo noi nel 2018. In Russia abbiamo avuto la grande occasione di portarci a casa la Coppa, mentre, niente di più”. Ma il centrocampista del Manchester City non si è fermato di certo lì. Dopo la sconfitta col Marocco, KDB ne ha avuto ancora da dire: “Abbiamo qualità ma forse abbiamo attaccato male perché siamo vecchi, vero? C’è sempre un pensiero di questo tipo., almeno non al di fuori degli spogliatoi”. Dichiarazioni che hanno innervosito – e non poco – i senatori della nazionale allenata da Roberto Martinez., dopo la sconfitta contro il Marocco, non ha tenuto a freno i già bollenti spiriti dello spogliatoio belga, dichiarando: Abbiamo giocato davvero male, soprattutto in attacco.”. I segnali erano chiari. Tutto lasciava presagire che lo spogliatoio belga stesse per implodere. Ed infatti…– La sconfitta contro il Marocco ha lasciato alcune scorie importanti, di quelle difficili da scrollarsi di dosso. Dichiarazioni, comunicazione e prestazioni, nulla era stato al livello a cui il Belgio aveva da anni abituato. Nel post match,. L’Equipé riporta cheper essersi lamentati pubblicamente della difesa della nazionale belga. I due connazionali sono. Sempre secondo l’Equipé, Vertonghen ha continuato la sua arringa nei confronti del maggiore degli Hazard e di KDB, affermando che la nazionale andrebbe sempre difesa e sostenuta e che tutte queste lamentele non dovrebbero mai uscire dallo spogliatoio.e per separare Vertonghen, Hazard e De Bruyne.. Lo stesso commissario tecnico aveva parlato di "normali tensioni".ed ha ormai radici profonde, tanto che alcuni dei componenti della rosa hanno smesso di parlarsi. Da Lukaku a Batshuayi, da Cortouis a Trossard.in un oblio che costerebbe una precoce, quanto rapida, eliminazione dai Mondiali. L’ultima occasione di entrare nella leggenda potrebbe essere sprecata e gettata al vento così. La sfida contro la Croazia sarà decisiva. Riuscirà il Belgio a ricompattarsi ed a trovare la luce in fondo a questo tunnel? La risposta è attesa per questo giovedì, ore 16, Belgio-Croazia.