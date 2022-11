Niente Canada per Romelu Lukaku. L'attaccante del Belgio e dell'Inter non ci sarà alla prima del Mondiale. Come riportato da Nieuwsblad, l’attaccante è stato infatti l’unico assente del Belgio nell’ultima seduta di allenamento in preparazione della sfida d'esordio di mercoledì. Big Rom punterà dunque al recupero per la sfida contro il Marocco, o per l'ultima del girone contro la Croazia.