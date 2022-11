Il Belgio per strappare il pass di qualificazione agli ottavi di finale con un turno di anticipo, il Marocco per rimettere tutto in gioco nel girone F che, sulla carta è sempre stato il più complicato di questi Mondiali di Qatar 2022. A partire dalle 14 il fischio d'inizio allo stadio Al Thumama Stadium di Doha con Lukaku che ancora una volta non sarà fra i titolari e non potrà riproporre la sfida con l'amico ed ex-nerazzurro Hakimi. La gara sarà trasmessa in chiaro da Rai 1 e sarà visibile in streaming attraverso la piattaforma RaiPlay.



PROBABILI FORMAZIONI

BELGIO (3-4-2-1): Courtois, Dendocker, Alderweireld, Vertonghen, Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco, De Bruyne, E. Hazard, Batshuayi. All. Martinez

MAROCCO (4-3-3): Bounou, Hakimi, Saiss, Aguerd, Attiyat-Allah, Ounahi, S. Amrabat, Amallah, Ziyech, En-Nesyri, Boufal. All. Regragui