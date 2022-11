Il ct del Marocco, Walid Regragui, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il Belgio: "La partita con la Croazia ha lasciato qualche strascico dal punto di vista fisico. Mazraoui però non è ancora da considerare fuori dai giochi per il match col Belgio, anzi penso che ci sarà. Ha un problemino, soffre, proprio come Hakimi e Saiss, ma devono ignorarlo perché siamo ad un Mondiale e bisogna rischiare, dare tutto".