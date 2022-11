La seconda giornata del gruppo F dei Mondiali in Qatar si apre con la sfida delle 14 tra Belgio e Marocco. Al debutto la nazionale di Martinez ha vinto 1-0 col Canada grazie alla rete di Batshuayi e un rigore sbagliato da David: il massimo risultato col minimo sforzo, in realtà senza convincere del tutto. Il ct dovrà ancora fare a meno di Romelu Lukaku mentre dall'altra parte il Marocco di Regragui cerca il primo gol al Mondiale dopo lo 0-0 con la Croazia nella prima giornata.



LA SITUAZIONE - Con una vittoria il Belgio conquisterebbe il pass per gli ottavi di finale mettendo al sicuro la qualificazione; in caso di sconfitta, invece, il Marocco salirebbe al primo posto solitario nel girone in attesa della gara tra Croazia e Canada (ore 17). Se dovessero pareggiare rimarrebbe tutto aperto, col Belgio che consoliderebbe il primo posto e il Marocco che supererebbe - temporaneamente - la Croazia.



Le formazioni ufficiali:



Belgio (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Alderweireld, Vertonghen, Castagne; Witsel, Onana; T. Hazard, De Bruyne, E. Hazard; Batshuayi. Ct: Martinez.

Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Ct: Regragui.