Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, parla di Antonio Rudiger, difensore del Chelsea, e del suo intervento su Kevin De Bruyne, trequartista del Manchester City costretto a uscire nella finale di Champions League per naso rotto e frattura orbitale: "Molto, molto fortunato. Se guardi il replay va dritto con la sua spalla contro Kevin, per come la penso è una violenza eccessiva, un intervento sconsiderato. Quello doveva essere un cartellino rosso, anche perché Kevin non è il giocatore va giù così senza motivo. Si vedeva che aveva l'occhio gonfio e tanto dolore".