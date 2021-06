Kevin De Bruyne recupera dopo il duro colpo rimediato contro il Chelsea in finale di Champions League e sarà regolarmente a disposizione del Belgio per Euro 2020. Lo annuncia il ct Roberto Martinez in conferenza stampa: "Ovviamente è una notizia fantastica. Sembra pronto, il suo ingresso nella sala da pranzo è stato un bel momento: è già nello stato mentale della squadra. Ha reagito molto bene all'operazione di sabato, ha ancora bisogno di alcuni giorni ma sta bene. Quando avremo la luce verde, lo integreremo nel gruppo".