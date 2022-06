Roberto Martinez, ct del Belgio, non ha commentato il futuro di Romelu Lukaku, che sarebbe pronto a lasciare il Chelsea dopo una stagione al di sotto delle aspettative per far ritorno all'Inter: "Non abbiamo parlato del suo futuro, ma quello che è certo è che voleva davvero tornare a giocare in Nazionale. Non ho parlato con Romelu del suo futuro, ma saprà gestire bene la situazione perché non è la prima volta che gli capita in carriera. L'Inter? Per quanto riguarda un eventuale rientro in Italia, non ho informazioni sufficienti per commentare l'argomento".