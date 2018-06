Il Belgio vince 3-0 contro Panama e si porta in testa al girone G, in attesa di Inghilterra e Tunisia, in campo questa sera. Un tris firmato Mertens e Lukaku, con l'attaccante del Manchester United che affianca Diego Costa al secondo posto nella classifica cannonieri. Risultato, però, che ha fatto fatica a prendere forma: la rete del vantaggio, nonostante l'assedio del primo tempo, è arrivato solamente a inizio secondo tempo.



A stappare il match una magia, al 47esimo minuto, di Dries Mertens: palla allontanata dalla difesa di panamense, tiro al volo del fuoriclasse del Napoli che, quasi dal vertice destro dell'area di rigore, si infila sotto l'incrocio dei pali. Sbloccato il match, è festa rossa: prima Lukaku di testa su uno splendido assist di De Bruyne; poi, in contropiede, servito da Hazard, tocco mancino sull'uscita del portiere. Panama ci ha provato, affacciandosi in area di rigore, a trovare il gol della bandiera. Niente da fare: il Belgio vince e lo fa nel segno di Mertens.