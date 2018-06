Occhi in Russia per la Juventus. Oggi ilfarà il suo debutto nei Mondiali in Russia, nella sfida contro. Il match dei Diavoli Rossi di Roberto Martínez sarà l’occasione, per la, di osservare alcuni gioielli protagonisti sul mercato. In prima fila ovviamente, 30enne del Tottenham entrato nel mirino bianconero come importante alternativa per la mediana. Ma lo sguardo dei campioni d’Italia, secondo Tuttosport, sarà puntato anche su, talento classe ’97 del Monaco su cui potrebbe presto rinnovarsi un interesse che dura da anni. ​