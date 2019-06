Samuel Bastien, centrocampista dello Standard Liegi, ex Chievo e Avellino, parla in conferenza stampa, dal ritiro dell'Under 21 belga, in vista della sfida con l'Italia nell'Europeo di categoria: "Un anno e mezzo prima ero una riserva all'Anderlecht e poi ho firmato in Serie A. È bello giocare contro l'Inter, la Juve, il Milan, questi sono grandi ricordi. Ovviamente ho una bella collezione di maglie tra cui quelle di Dries Mertens e Radja Nainggolan. A volte mi hanno parlato dopo le partite, dicendomi di non mollare, che nel calcio tutto andava veloce. Sono ragazzi super, che mi hanno supportato molto".