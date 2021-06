Thomas Vermaelen, difensore del Belgio, parla in vista della sfida con l'Italia di domani: "Quali sono i punti di forza dell'Italia? Li scopriremo in questi giorni, ma sanno creare le palle gol. Hanno segnato procurandosi diverse occasioni, dobbiamo fare attenzione come contro il Portogallo. Il ko del 2016 contro gli azzurri? Non dobbiamo guardare così indietro, tutti sanno quali sono le nostre ambizioni, possiamo solo fare del nostro meglio, ragionando partita dopo partita. Ci teniamo davvero ad andare avanti. L'Italia non ha molti giocatori che creano opportunità ma hanno una base stabile. È una squadra affiatata e con esperienza, che sa vincere le partite".