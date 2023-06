dopo la decisione clamorosa del portiere del Real Madrid di abbandonare il ritiro della sua nazionale - in vista del match di qualificazione all'Europeo contro l'Estonia - in polemica per l'assegnazione della fascia di capitano all'interista Lukaku in occasione dell'ultimo match pareggiato con l'Austria. Secondo quanto riferito da Het Nieuwsblad,. Una decisione che ha spiazzato e non poco i componenti della delegazione dei Diavoli Rossi, in primis mister Tedesco.- ". Io però ho cercato di mostrargli dall’inizio la stima che provo, per me è il miglior portiere al mondo e anche umanamente lo adoro.. Da qui a settembre avremo tempo per riparlarne", ha dichiarato il selezionatore del Belgio, costretto a gestire il primo caso bollente della sua gestione a pochi mesi dal suo insediamento in panchina. E come se non bastasse, a gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato lo stesso- diffuso in serata - le proprie senzazioni sull'accaduto.- "che abbiamo avuto dopo la partita contro l’Austria. Voglio chiarire che, ma voglio chiarire che le valutazioni del coach non si adattano alla realtà. In quella conversazione gli ho chiesto di spiegare e prendere decisioni per evitare situazioni che in passato ci hanno danneggiato cercando sempre il beneficio generale. Essere o non essere il capitano della nazionale non è né un capriccio né una decisione casuale, dovrebbe essere una sua decisione ed è quello che ho cercato di trasmettergli. Purtroppo non ho raggiunto il mio scopo.legata a questa situazione. Allo stesso tempo voglio chiarire che non ho avuto alcuna discussione su argomenti simili con nessun compagno di squadra, come è stato affermato.", recita il messaggio del portiere del Real Madrid, destinato ad alimentare una polemica che ha colto il ritiro della nazionale belga come un fulmine a ciel sereno.