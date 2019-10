Marco Belinelli, campione NBA in forza ai San Santonio Spurs, franchigia con la quale ha conquistato l'anello nel 2014, parla al sito ufficiale dell'Inter, club di cui è tifoso: "Bologna è ‘basket city’, per i bambini è naturale giocare a basket, però c’è stato un giocatore che mi ha letteralmente folgorato: Ronaldo, aveva qualcosa di straordinario e grazie a lui ho iniziato a tifare Inter. Ho la sua maglia autografata appesa al muro accanto a quella di Kobe Bryant, che mi ha dato dopo la prima partita che abbiamo giocato uno contro l'altro. Due icone per me".



SU LUKAKU - "Lukaku mi ha regalato la sua maglia autografata, un bellissimo regalo. Lui oltre a essere un giocatore fortissimo ha un fisico incredibile. Mi auguro possa avere un impatto alla LeBron James, decisivo. So che anche Barella è un grande appassionato di basket. Potremmo organizzare un campetto quanto tornerò in Italia, un 3 vs 3: io, Lukaku e Barella e vediamo chi ci sfida!".