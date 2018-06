L'Italia Under 19 si è qualificata per la fase finale dell'Europeo di categoria che si disputerà in Finlandia dal 16 al 29 luglio. Gli Azzurrini, inseriti nel girone con Finlandia, Portogallo e Norvegia si sono ritrovati nel centro sportivo di Milanello per uno stage di preparazione verso il torneo a un mese di distanza dal calcio d'inizio della gara inaugurale contro i padroni di casa.



E per fare il punto sullo stato della squadra, sugli obiettivi prefissati in vista del torneo, ma anche sulla stagione non del tutto positiva che ha vissuto con il Milan è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.comRaoul Bellanova,terzino classe 2000 della Primavera rossonera. Promosso più volte da Gattuso ecco cosa si aspetta per la prossima stagione.