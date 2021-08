La Salernitana prende il difensore Gagliolo dal Parma e il centrocampista Mattia Viviani (classe 2000 svincolatosi dal Chievo), che era cercato pure dal Cagliari. Che, dopo Caceres, prende il terzino Bellanova in prestito con diritto di riscatto dal Bordeaux. Il Sassuolo non molla Scamacca, così i sardi valutano Lapadula (Benevento), l'ucraino Supryaga (Dinamo Kiev) e l'ex interista Manaj. ​In uscita da Salerno l'attaccante Kristoffersen verso il Cosenza in serie B.