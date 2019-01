Il giovane terzino della Primavera del Milan Raoul Bellanova è sempre più indirizzato verso la Sampdoria. Nei giorni scorsi si era parlato di un forte interessamento blucerchiato nei confronti del calciatore, che si pensava sarebbe potuto approdare a Genova soltanto a giugno, alla scadenza del suo attuale contratto con i rossoneri. La situazione però potrebbe essere cambiata.



Secondo Sportitalia l'entourage del terzino della Primavera avrebbe chiesto alla dirigenza rossonera una cifra 'monstre' per rinnovare: 500mila euro a stagione, decisamente troppi per un classe 2000 che non ha ancora esordito in Serie A. La richiesta degli agenti del giocatore avrebbe di fatto causato la rottura con il Milan, e ciò potrebbe anticipare l'arrivo alla Samp di Bellanova, che ha già un principio di accordo con il club di Corte Lambruschini.