Hector Bellerin si è accasato al Barcellona, ma gli andalusi del Real Betis, che non lo hanno potuto tesserare per problemi con il limite salariale, non demordono. La squadra biancoverde tornerà alla carica in estate quando il giocatore sarà libero di firmare una volta scaduta l'intesa con i blaugrana. Lo riporta Estadio Deportivo.