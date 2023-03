Hector Bellerin è in scadenza di contratto a giugno e a fine stagione si svincolerà a parametro zero dallo Sporting Lisbona, prossimo avversario della Juventus in Europa League. Il terzino destro spagnolo (classe 1995 ex Arsenal e Barcellona) si appresta a tornare in Spagna, dove lo rivuole il Real Betis di Siviglia.