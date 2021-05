A metà settembre 2020, che poi è appena 7 mesi e mezzo fa, un pezzo di calcio era diverso: sulla panchina del Torino c'era Giampaolo, su quella del Tottenham Mourinho e la Roma dava per fatto l'addio di Dzeko. C'era qualcosa in comune che legava i tre club però:I giallorossi ci avevano provato timidamente,e lo aveva messo tra i primi nomi della lista della spesa., ma Cairo aveva detto no. Oggi, come abbiamo detto, molte cose sono cambiate. Il Toro rischia ancora la retrocessione,perché pure a Tiago Pinto non dispiaceva affatto.e far cantare il Gallo dalle parti di Trigoria, dovemagari a fargli da chioccia nel suo ultimo anno romano. La valutazione non è più di 50 milioni, ma poco più della metà.(pronti 3,5 milioni a stagione più bonus) La concorrenza c'è ma il fattore Mou può spostare seriamente gli equilibri e portare Belotti in giallorosso.ma il cartellino del serbo sta lievitando troppo. Occhio poi alle sorprese in pieno stile Friedkin, perché purepotrebbe strizzare l'occhio allo Special One.