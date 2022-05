Andrea Belotti sfiderà il Napoli non sapendo ancora dove giocherà il prossimo anno. Il Gallo ha infatti il contratto in scadenza con il Torino e al momento non ha firmato nessun rinnovo. Secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza napoletana potrebbe fare un pensiero sull'attaccante granata nel caso dovessero esserci determinati incastri di mercato.