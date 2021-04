Sei stagioni a correre, lottare e segnare. Sempre con la maglia del Torino con il numero nove ​sulle spalle e, dal 2017, con la fascia da capitano al braccio. Andrea Belotti non è solo un attaccante, ma molto di più. Un simbolo, il calciatore che più di tutti rappresenta il Cuore Toro, quella voglia e quella determinazione che storicamente contraddistinguono i granata. Ora il Gallo è concentrato su una salvezza da conquistare sul campo, in una stagione che era partita malissimo. Poi, per lui, ci sarà un'estate da vivere da protagonista: prima all'Europeo con la Nazionale, poi sul mercato. Perché a un anno dalla scadenza del suo contratto, il classe '93 potrebbe davvero tentare il salto in una big.