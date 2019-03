Andrea Belotti, che nelle ultime settimane ha visto accostato il suo nome a quello della Roma, ha voluto giurare amore eterno alla città granata. Ecco alcune sue parole presenti in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Sul futuro Belotti non ha dubbi e dichiara: “Lo immagino qui perché sono quattro anni che mi trovo benissimo a Torino. Sono in una grande piazza, in una grande società, con dei compagni fantastici. E io ho sempre pensato che Torino sia una città bellissima. Se devo dire un posto dove immagino il mio futuro dico sicuramente Torino