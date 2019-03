Dieci gol segnati finora in campionato, tre nelle ultime due partite: sono questi i numeri di Andrea Belotti a questo punto del campionato. Numeri che potrebbero però non bastare all'attaccante del Torino per riconquistare la maglia della Nazionale.



Il ct dell'Italia Roberto Mancini, infatti, non sembra intenzionato a convocare il Gallo per le partite contro la Finlandia e il Liechtenstein valide per le qualificazione al prossimo Europeo. Tra gli esclusi dalla convocazione dovrebbe esserci anche Simone Zaza mentre Armando Izzo e Salvatore Sirigu sembrano essere certi di una chiamata.