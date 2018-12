Ai microfoni di Sky Sport il capitano del Torino, Andrea Belotti ha parlato del derby di sabato contro la Juventus. ​



"Torino è passione, la Juventus è una corazzata - ha dichiarato il capitano granata - Non ci dovrà mancare l'attenzione in ogni situazione di gioco e dovremo avere fiducia nei nostri mezzi. Ogni giorno i tifosi granata mi dicono che dobbiamo vincere il derby. Il nostro CR7 è tutta la squadra, e vincere la stracittadina sarebbe il miglior regalo di Natale per noi".