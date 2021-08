Il Torino non vuole mollare il capitano e il futuro di Andrea Belotti è sempre più a tinte granata per bookmaker: il rinnovo del contratto e la permanenza alla corte di Juric rimangono infatti l’ipotesi più probabile, a 2 volte la posta giocata. Più difficile, ma non impossibile, vederlo alla Roma nella prossima stagione: l’acquisto che farebbe felice Mourinho si gioca a 3 in questa sessione di mercato. Resta in agguato anche la Fiorentina, soprattutto in caso di addio di Vlahovic: i bookie offrono la meta viola a 5. Infine si allontana l’arrivo al Milan, con la quota del ’Gallo’ in rossonero, ora a 8, salita non di poco dopo l’arrivo di Giroud.