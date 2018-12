Il capitano del Torino Andrea Belotta ha commentato così la sconfitta nel derby a Torino Channel: "C'è grande rammarico perché abbiamo fatto una grandissima partita, giocando alla pari contro la prima in classifica: penso che si sia visto un grande Toro. Ora dobbiamo ripartire pensando a quanto di positivo abbiamo fatto. Di sicuro questa prestazione ci aiuterà per affrontare al meglio le prossime partite. Una cosa su cui dobbiamo migliorare è la finalizzazione, dobbiamo seguire insieme le istruzioni del nostro mister. Il rigore non dato? Le immagini si commentano da sole, io anticipo l'avversario e lui mi sposta sbilanciandomi. È un rigore netto. Iago Falque? Sono dispiaciuto che non abbia giocato. Per fortuna non è niente di grave e tornerà presto con noi".