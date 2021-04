5,5,3. E’ la classifica marcatori delda quandoè subentrato a, prima dell’ultima gara del girone di andata: fa un effetto strano vedere il Gallo alle spalle di altri attaccanti in questa graduatoria, specialmente se si considera che in questo arco di tempo hanno fatto meglio di lui sia l’attaccante lucano (spesso criticato per le prestazioni insufficienti ma rinato con Nicola) che quello paraguaiano, arrivato a fine gennaio dale immediatamente fermatosi a causa del Covid.Anche Belotti ha dovuto fare i conti con il Coronavirus, che lo ha costretto ai box per alcune settimane, ma non può essere questa l’unica ragione del suo calo di rendimento in area.(o meglio una direttamente dal dischetto, l’altra dopo aver raccolta la respinta del portiere che gli aveva parato il tiro dagli undici metri),tra i tifosi granata che proprio dal loro capitano si aspettano i gol per la salvezza.. E’ una questione di ambizioni più che di denaro: Belotti vuole essere protagonista in Europa, oltre che in serie A, e la lotta per non retrocedere delle ultime due stagioni gli sta parecchio stretto.Il Gallo è però molto legato al Torino e, al momento,: prima di prendere qualsiasi decisione vuole però aiutare la squadra ad assicurarsi la permanenza in serie A, poi. Il presidente vorrebbe chiedere fiducia ancora per una stagione al suo centravanti, stipulare una sorta di patto che preveda la cessione dell’attaccante in caso di mancata qualificazione a una coppa europea anche nella prossima stagione. Belotti avrà tanto di cui ragionare nelle prossime settimane, anche perché le offerte sia dall’Italia che dall’estero (hanno messo gli occhi su di lui) non gli mancano. Nel frattempo dovrà però anche riprendere a segnare: soli 3 gol nel girone di ritorno sono un bottino davvero troppo magro per un attaccante del suo calibro.