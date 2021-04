Guardandola ora, la classifica mette paura. Il baratro, quello che separa la serie A dalla serie B, è di nuovo lì: i gol di Bakayoko e di Osimhen, oltre a quelli del Cagliari domenica contro la Roma, hanno fatto ripiombare il Torino al terzultimo posto in coabitazione proprio con la formazione sarda e con il Benevento. Eppure, vedendo il Toro degli ultimi mesi, si può guardare al finale di campionato senza particolari preoccupazioni e paure.



Ha ragione Tomas Rincon, quando dice che bisogna mantenere l’equilibrio emozionale, ha ragione anche Davide Nicola, quando sostiene che la classifica non lo preoccupa. Il Torino ieri è stato battuto da un Napoli che ha dimostrato di essere, insieme all’Atalanta, la squadra più in forma del campionato (non è un caso che tre giorni prima avesse rifilato cinque reti alla Lazio), ma da quando è arrivato Davide Nicola ha dimostrato di potersela giocare contro qualunque avversario, raddoppiando anche la propria media punti.



Il Torino ha inoltre il vantaggio di avere il destino nelle proprie mani, senza dimenticare che dovrà giocare una partita in più rispetto alle dirette concorrenti per la salvezza. Le gare chiave saranno le prossime due, contro il Parma e contro il Verona: due match che la formazione granata ha le carte in regola per poter vincere. Niente paura quindi, nonostante la classifica dica che la serie B è vicina questo Torino si salverà.