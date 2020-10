L'anticipo della quinta giornata di Serie A ha confermato un trend di questo inizio di campionato:. Un altro gol e un assist contro il Sassuolo non sono bastati ai granata per conquistare il primo successo stagionale, perché alle magie del Gallo è seguita l'ormai solita permeabilità della difesa di Giampaolo. Sono sufficienti però a certificare la totale maturazione del centravanti della Nazionale,: sonoSerie A (da recuperare la gara con il Genoa, 3° turno), più del doppio di quanto fatto allo stesso punto della stagione negli ultimi 3 anni (2 gol nel 2019/20, 1 nel 2018/19, 2 nel 2017/18).: anche nelle prime quattro uscite di campionato (sesta giornata, saltate terza e quarta per infortunio) le reti del centravanti erano 5, accompagnate da un assist.Numeri personali più che convincenti quindi, numeri che fanno gol anche in chiave mercato.. Di fatto, la trattativa per il prolungamento del contratto di Belotti, ora in scadenza nel 2022, non è mai entrata nel vivo o decollata: tutto fermo, ma per i granata blindare il proprio capitano assume sempre più i connotati di un'urgenza. Nel corso degli ultimi anni Cairo ha respinto ogni interessamento o assalto, da quelli difino altenendo fede alla propria valutazione (oltre), ma Belotti si è ora imposto come uno dei centravanti più importanti nel panorama italiano, a tal punto da contendere a Immobile il posto da titolare in Nazionale: non è una semplice questione economica, il Toro è disposto a riconoscere un aumento,. Lo stallo sul rinnovo può quindi offrire una ghiotta occasione di mercato, perché il profilo di Belotti continua a restare nei radar delle big e, a cifre ovviamente rivalutate al ribasso per la scadenza di contratto che si avvicina, nuovi assalti al bomber granata sono ipotesi più che concrete. Blindare Belotti è una missione complicata, ma è l'assoluta priorità del Toro: ora serve un cambio di marcia dei granata, in campo e in questo dossier.@Albri_Fede90