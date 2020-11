L'attaccante dell'Italia Andrea Belotti parla a Rai Sport dopo la vittoria sulla Polonia: "Sapevamo il nostro momento, i giorni passavano e i giocatori andavano via perché indisponibili. Ci siamo detti in spogliatoio che l'Italia nei momenti difficili viene fuori: siamo stati superiori nello sviluppo del gioco, è una vittoria importante. Bonucci non ha voluto lasciare il gruppo? Perché penso sia una famiglia, è come quando un padre abbraccia il proprio figlio: quando ci si ritrova è così, è difficile descrivere quello che si è creato. Vittoria dedicata a Mancini? Sicuramente la dedichiamo a lui e a tutti gli italiani, visto il momento che stiamo passando. Il mister è sempre stato in contatto con noi, ci tenevamo a fare bene perché sapevamo quando fosse dispiaciuto".