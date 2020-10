Il 27enne Stefano Beltrame, vincitore di un Viareggio e di una Coppa Italia Primavera con le giovanili della Juventus, è oggi al Cska Sofia che affronterà la Roma nel girone di Europa League. Non ha mai giocato in bianconero, se non nell'Under 23 per qualche mese: tanto pellegrinaggio all'estero e da quest'anno l'avventura bulgara. Così Beltrame in collegamento a Sky Sport: "Dopo tre anni in Olanda che mi hanno cambiato a livello calcistico e umano (tramite la Juve mi si era presentata questa opportunità) a gennaio di quest'anno ho detto subito sì all'offerta del Cska Sofia. Non è stato facile il periodo del Covid, ma sono stato molto aiutato dal gruppo, anche perché il ds italiano Giaretta mi ha dato una gran mano. Lavoriamo bene, e quando vanno bene le cose in campo il resto arriva. Non c'era bisogno di vedere la partita di ieri sera contro il Milan per vedere quanto è forte la Roma."