Medhi Benatia è pronto a tornare in Italia, dopo le avventure con Udinese, Roma e Juventus. Come riportato da Sky Sport, ​il difensore marocchino è a un passo dal ritorno in Serie A, al Parma, in prestito con obbligo legato alla salvezza. Venerdì c’è stato il blitz del club ducale, che ora vuole chiudere l’operazione già nella giornata di lunedì. Sono attesi sviluppi nelle prossime ore, Benatia è vicinissimo al ritorno in Italia, nel Parma di D'Aversa che oggi ha pareggiato contro il Sassuolo ed è in piena emergenza in difesa.