Il direttore sportivo del Genoa non ha dubbi: il futuro immediato di Gianluca Scamacca sarà ancora rossoblù.



Nonostante la corte avanzata da diversi club, tra cui Milan, Fiorentina e Roma, a togliere il centravanti romano dal mercato invernale è Francesco Marroccu che in una serie di interviste comparse stamattina su diversi quotidiani conferma la permanenza dell'attaccante di proprietà dal Sassuolo: “Gianluca è qui in prestito fino a giugno, abbiamo grandi aspettative su di lui: sarà determinante da qui a fine campionato".



Il dirigente ligure ha poi delineato tutte le altre strategie del mercato rossoblù. A cominciare dai possibili arrivi di alcuni profili illustri di cui si è vociferato nei giorni scorsi: "Nomi come quelli di Piatek e Benatia non sono attinenti a questo mercato - ha tagliato corto il ds che non lascia molte speranze neppure sul possibile reintegro di Schone - Quello è un capitolo che ha rifiutato Schone stesso. Per questo andrà sul mercato”.



Marroccu infine ha fatto il punto anche su due trattative ormai in fase conclusiva: "Per Rovella siamo in fase di definizione con la Juventus e l’inserimento di 1 o 2 contropartite. Per Vavro siamo in trattativa con la Lazio per trovare una soluzione che soddisfi entrambi”.