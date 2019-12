Da quella Coppa Italia in foto, a un mondo diverso, con altri obiettivi e nuovi traguardi. Medhi Benatia ora non è più 'solo': all'Al Duhail è arrivato pure Mario Mandzukic, vecchio compagno di battaglie e di vittorie. E il messaggio del marocchino è tenero, sentito, frutto di vera amicizia: "Benvenuto Mario all'Al Duhail e alla tua nuova avventura in Qatar - scrive il difensore su Instagram -. Abbiamo già vinto parecchi trofei insieme, speriamo che sia tempo di aggiungerne altri alla lista. Lo so che sei più che pronto alla sfida... non vedo l'ora di vederti".