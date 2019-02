Che Nicklas Bendtner fosse una testa calda se lo ricordano anche i tifosi della Juventus che lo hanno abbracciato in bianconero anche se soltanto per una stagione. Dal 3 gennaio l'attaccante danese è costretto agli arresti domiciliari per l'aggressione a un tassista di ritorno da una serata.



Il tempo in casa, però, sta letteralmente volando per la punta ancora sotto contratto con il Rosenborg perchè, oltre a un team di preparatori che lo segue per non fargli perdere la forma fisica, accanto a lui c'è la bellissima Philine Roepstorff, la sua fidanzata pazzamente innamorata di lui tanto da farsi tatuare sul collo il soprannome "Lord". Eccola nella nostra gallery.