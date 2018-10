"Per Osvaldo ho fatto una follia". Inizia così il racconto di Benedetta Mazza, bellissima e biondissima concorrente del Grande Fratello Vip 3. L'ex concorrente di Pechino Express e professoressa de L'Eredità ha svelato una retroscena della sua vita privata legata proprio all'amore per il calciatore ex-Inter, Juve e Roma.



"Quando stavo con Osvaldo ho fatto una follia per amore. Mi sono licenziata dal lavoro per seguirlo in Argentina e mi sono trasferita con lui senza pensarci su due volte. Avevo 25 anni e ho mollato tutto per seguirlo. Poi una volta lì ci ho messo poco ad accorgermi che avevo sbagliato, ma il danno era fatto. Sono tornata e sono ripartita da zero finendo anche a lavorare in un centro commerciale". La fortuna per lei sembra tornata, e il GF Vip sarà il nuovo trampolino della sua carriera in tv. Per ora eccola in tutte le sue forme nella nostra gallery.