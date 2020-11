Il Benevento vuole lasciarsi in fretta alle spalle la brutta sconfitta con lo Spezia nell'ultimo turno di campionato, ma perde nel frattempo quattro pedine. Kamil Glik, Artur Ionita e Gianluca Lapadula non saranno infatti a disposizione di Filippo Inzaghi nei prossimi giorni a causa dei rispettivi impegni in nazionale.