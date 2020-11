: anche stavolta non ha particolari responsabilità sui gol, ma finisce un'altra gara con tre gol al passivo. E sono 20 in sette partite: non solo non spinge, ma difende pure male e non dipende certamente dalla posizione: è una costante dall'inizio del campionato)(dal 74': ritorna in campo dopo 40 giorni di stop): non commette errori grossolani, anzi è l'ultimo a mollare nella disastrata retroguardia del Benevento. Da uno come lui, però, ci si attende qualcosa di più: non vive un momento di forma eccezionale e conferma anche con lo Spezia le difficoltà di tenuta già palesate contro il Verona. La sosta gli farà sicuramente bene: un infortunio lo costringe a lasciare il campo dopo 13 minuti(dal 13': chiedeva una chance da tempo, la ottiene ma non riesce a sfruttarla a dovere. Sul raddoppio dello Spezia si lascia scappare Gyasi): chi l'ha visto? probabilmente sarà uscito dal campo con la maglietta completamente asciutta: più presente del suo compagno, ma fa danni a ripetizione. Sul raddoppio dello Spezia è lui a perdere palla, sul tris invece si fa saltare in testa da Nzola(74': passo indietro evidente rispetto alle ultime uscite, ma probabilmente ha giocato come esterno per la prima volta nella sua carriera: ci sarà un motivo(dal 45': è un esterno, ma Inzaghi continua a utilizzarlo come mezzala, nonostante i risultati siano tutt'altro che esaltanti): non si vede quasi mai: ci si accorge della sua presenza solo quando colpisce il palo a porta completamente sguarnita: serataccia anche per lui: una partita giocata a ritmi troppo alti per poter incidere(dal 74': è l'unico a sacrificarsi, a correre per due, a cercare palloni giocabili anche quando non ce ne sono. Il palo gli nega la gioa del gol: la Roma e l'Inter le ha affrontate a viso aperto, con lo Spezia decide di chiudersi, di cambiare modulo e di schierare addirittura Dabo come esterno sinistro. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: un disastro. Così rischia di giocarsi la panchina