Benevento-Avellino: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Derby campano di importanza capitale, quello che nella quindicesima giornata del Girone C di Serie C vedrà sfidarsiLe Streghe, capolista del campionato, ricevono i Lupi che hanno rallentato il passo dopo l'impatto monstre avuto da Biancolino al timone dei biancoverdi: il ko col Taranto e il pari di Potenza, però, non scalfiscono le ambizioni di vertice degli irpini.Vertice al momento occupato dalla squadra di Auteri, sconfitta a Picerno nell'ultimo turno e bisognosa di rimettersi a correre per tenere a distanza Cerignola & co.Tutto su Benevento-Avellino: data e orario del derby, le formazioni, dove vederla in diretta tv e la copertura streaming della partita.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Benevento - Avellino in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Benevento-Avellino sarà trasmessa in diretta tv sia su Sky Sport (canale numero 251) che in chiaro - in Campania - su Prima Tivvù (canale 17 del digitale terrestre).Benevento-Avellino sarà visibile anche in diretta streaming su NOW e Sky Go.