Il Benevento guarda al presente, con una classifica da scalare verso posizioni più nobili di quelle attualmente occupate, ma anche al futuro.



Nella mattinata odierna il club sannita ha infatti provveduto a far firmare il primo contratto da professionisti a due giovani prodotti del proprio vivaio, il terzino Francesco Perlingieri e il trequartista Emanuele Agnello, rispettivamente classe 2002 e 2003.



Entrambi festeggiano dunque nel migliore dei modi la prima convocazione in prima squadra, giunta in occasione della gara di sabato scorso contro il Pisa.



Ne dà notizia Il Sannio Quotidiano.