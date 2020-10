Due infortuni in pochi minuti durante Benevento-Bologna. Nei padroni di casa al 15' si è fermato Moncini: per lui un problema all'inguine che sarà valutato nelle prossime ore. Al suo posto è subentrato Lapadula (il ballottaggio tra i due era stato aperto fino all'ultimo). Pochi minuti dopo, si è fermato anche Medel nel Bologna: un problema al polpaccio sinistro che ha costretto il giocatore (che aveva saltato per infortunio le scorse gare) a lasciare subito il campo. Al suo posto è subentrato Danilo.